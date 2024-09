Photographie : Mémoire en exil de Malte à Marseille via Tunis

L’histoire qui lie Malte, Tunis et Marseille est un récit fascinant d’immigration, d’échanges culturels et de résilience, et le travail photographique de Katel Delia explore précisément ces liens complexes à travers ses œuvres.

Delia, artiste franco-maltaise, plonge dans la mémoire de la diaspora maltaise à travers la Méditerranée, notamment entre Tunis et Marseille, pour évoquer l’exil, l’identité et l’héritage multiculturel.

Dans ses expositions, Katel Delia explore les parcours de sa propre famille, qui fait partie de cette immigration maltaise méconnue, installée en Tunisie puis contrainte de partir vers Marseille après l’indépendance. Ses photos capturent l’essence de cet exil méditerranéen, à travers des portraits intimes et des paysages symboliques. Elle utilise l’image pour interroger la perte, la mémoire et l’héritage, tout en mettant en lumière la façon dont ces identités maltaises, bien qu’éparpillées, restent enracinées dans la culture méditerranéenne.

Marseille, en tant que port historique d’accueil pour de nombreuses vagues d’immigrés, joue un rôle central dans cette histoire. C’est une ville qui a absorbé cette diaspora maltaise, tout comme elle a accueilli tant d’autres communautés venues du sud de la Méditerranée.

Le travail de Delia saisit l’âme de ces exilés maltais qui, après avoir perdu leur place en Tunisie, ont trouvé refuge dans cette ville portuaire, construisant une nouvelle vie tout en préservant des fragments de leur histoire.

Le triptyque ‘‘Malte-Tunis-Marseille’’ que Katel Delia explore dans son œuvre évoque les mouvements migratoires, la fusion des cultures et la redéfinition des identités à travers le prisme de l’exil méditerranéen. Ses photographies transcendent la simple documentation pour devenir des ponts visuels entre les lieux, les générations et les récits oubliés de cette diaspora.

Djamal Guettala

Exposition ‘‘Malta, Tunis, Marseille’’, du 5 septembre 2024 au 12 octobre 2024 à Librairie Maupetit à Marseille.