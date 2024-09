Terroristes enfuis de la prison de Mornaguia : deux nouveaux mandats de dépôt

Le juge d’instruction du Pôle judicaire antiterroriste a émis, hier soir, vendredi 6 septembre 2024, deux mandats de dépôt à l’encontre de deux cadres de la Direction générale des prisons et de la rééducation (DGPR), et ce dans le cadre de l’enquête relative à l’évasion de 5 terroristes classés dangereux de la prison civile de Mornaguia.

Rappelons qu’à la suite de l’évasion, le 31 octobre 2023, de 5 terroristes, dont Ahmed Melki, surnommé Somali, et Ameur Belaazi, impliqués dans les meurtres des dirigeants de gauche Chokri Belaid, le 6 février 2013, et Mohamed Brahmi, le 25 juillet de la même année, le juge d’instruction chargé de l’enquête avait émis un mandat de dépôt à l’encontre de 18 agents et cadres pénitenciers. En juillet dernier, deux autres cadres pénitenciers ont fait l’objet d’une garde à vue, avant que deux mandats de dépôt ne soient émis à leur encontre hier soir, portant ainsi le nombre de prévenus dans cette affaire à une vingtaine. Et l’enquête se poursuit.

Les 5 terroristes ont été arrêtés entre le 5 et le 7 novembre, respectivement à la cité Intilaka et dans la montagne de Boukornine, non sans avoir commis entretemps un hold-up dans une agence bancaire à Boumhel, dans la banlieue sud de Tunis.

Les circonstances rocambolesques de cette évasion, dont on ne sait pas encore grand-chose, ont montré de grosses failles dans le système pénitencier et notamment dans la plus grande prison civile en Tunisie, censée être aussi la mieux gardée.

I. B.