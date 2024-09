Tunisie : l’«assida zgougou» coûtera cette année 250 dinars pour chaque famille

Selon les estimations du président de l’Organisation tunisienne d’orientation du consommateur (Otec), Lotfi Riahi, le coût d’une «assida zgougou» (crème de graines de pin d’Alep) pourrait atteindre 250 à 270 dinars pour une famille composée de six personnes, contre 180-200 dinars l’année dernière.

L’«assida zgougou» est préparée par les familles tunisiennes à l’occasion de la fête du Mouled, célébration de l’anniversaire du prophète Mohamed, mais son coût devient prohibitif pour les classes moyennes et démunies. Car en plus des graines de pin d’Alep, il faut prévoir aussi des quantités de sucre, de lait, et de fruits secs pour l’agrémenter : amandes, pistache et noix…

La production nationale de graines de pin d’Alep a atteint, cette année, 105 tonnes, en hausse de 11% par rapport à l’année dernière (95 tonnes), a ajouté Lotfi Riahi, qui parlait dans l’émission ‘‘Sbah Ennes’’ sur Mosaïque FM, en faisant part de son étonnement du fait que la superficie forestière exploitée à cet effet ne dépasse guère 364 tonnes, soit 25% de la capacité totale de production de graines de pins d’Alep. Cela veut dire que 75% de la production n’est pas cueillie ni exploitée.

Résultat, le kilo de graines de pin d’Alep est vendu à 20 dinars aux intermédiaires entre mai et août, pour être vendu à 60 dinars le kilo en ce mois de septembre, contre seulement 25 dinars l’année dernière à la même période. Comment mettre fin à cette spéculation organisée par les intermédiaires ?

La solution pour maintenir le prix à un niveau accessible réside, selon Lotfi Riahi, dans l’exploitation d’une plus grande superficie forestière, la hausse de la production et, par conséquent, la lutte contre les situations de monopole et de spéculation.

Rappelons que le Mouled sera célébré le 15 septembre courant.

I. B.