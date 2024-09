Rentrée scolaire : 7500 postes d’enseignants restent à pourvoir

Les postes vacants restant à pourvoir dans l’enseignement de base et secondaire à l’orée de cette année scolaire 2024-2025 s’élève à 7 500, alors que le ministère de l’Education est dans l’incapacité de recruter.

C’est ce qu’a déclaré le secrétaire général de la Fédération générale de l’enseignement secondaire (Fges), relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) Mohamed Essafi, qui intervenait par téléphone dans l’émission ‘‘Sbeh Ennes’’ sur Mosaïque FM, ce mercredi 11 septembre 2024, qualifiant ce chiffre de «très choquant», en ce sens que les besoins restent importants alors que le ministère de tutelle ne semble pas disposer de moyens financiers requis pour remédier à cette situation et que, d’un autre côté, des milliers d’enseignants suppléants attendent depuis des années la régularisation de leur situation.

«Le ministère est dans l’incapacité de recruter», a estimé Essafi, ce qui, selon lui, va aggraver augmenter le nombre d’élèves par classe déjà surpeuplées et obliger les enseignants à assurer des heures supplémentaires.

La manifestation observée ce matin par les membres des syndicats de l’enseignement de base et secondaire affiliés à l’UGTT devant le ministère de l’Education vise, selon lui, à faire face à ceux qui cherchent à porter atteinte au droit syndical et à contourner les accords signés entre les syndicats et les autorités de tutelle depuis 2019, puis trouver des solutions aux différents problèmes qui alourdissent l’atmosphère de la rentrée scolaire.

I. B.