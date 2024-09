Rentrée scolaire : les enseignants protestent à Tunis  

Les membres des syndicats de l’enseignement de base et secondaire affiliés à l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) se sont rassemblés ce mercredi 11 septembre 2024, devant le ministère de l’Éducation à Tunis, dans le cadre d’une journée nationale de colère.

Cette manifestation nationale, organisée après plusieurs manifestations régionales, a porté sur plusieurs revendications incluant l’augmentation des salaires, l’abolition de l’emploi précaire, promise par le président de la république Kaïs Saïed, et la réforme du système éducatif, a indiqué Ikbel Azzabi, membre du syndicat de l’enseignement de base, cité par Mosaïque FM.

Elle a également porté sur le manque de personnel enseignant et l’incertitude autour du sort des enseignants suppléants dont la régularisation, longtemps promise par les autorités, tarde à être mise en œuvre, a déclaré, de son côté, Taoufik Arfaoui, membre du syndicat de l’enseignement secondaire, ajoutant que cette mobilisation vise à faire respecter les accords signés depuis 2019 et non respectés par les autorités et à ouvrir des négociations sur les revendications ci-haut citées.

En ce qui concerne les enseignants suppléments, dont certains sont sous contrats précaires depuis de nombreuses années, on leur a fait miroiter, au plus haut niveau de l’Etat, une régularisation de leur situation, c’est-à-dire un emploi stable et digne, mais ils attendent toujours le respect de cette promesse. Certains sont âgés de plus de 50 ans et se disent piégés dans cette situation précaire depuis plus de vingt ans.

I. B.