Tunisie : les soldes d’été prolongés jusqu’à fin septembre

Les soldes d’été, commencés le 7 août dernier et qui devraient s’achever le 17 septembre courant, vont être prolongés de 15 jours supplémentaires.

Cette décision a été annoncée par le président de la Chambre nationale des vêtements prêt-à-porter, Mohsen Ben Sassi, lors d’une intervention téléphonique dans l’émission ‘‘Sbeh Ennas’’ sur Mosaïque FM, ce mercredi 11 septembre 2024.

Elle a été prise après consultation avec les chambres nationales et tous les intervenants du secteur, a-t-il ajouté, sachant que les taux de fréquentation n’a pas augmenté par rapport à ceux enregistrés l’année précédente, et qui étaient très moyennes, d’où le recours à cette prolongation afin de permettre aux commerçant de mieux écouler leurs stocks invendus et mieux se préparer aux saisons d’automne et d’hiver en renouvelant leurs offres.

I. B.