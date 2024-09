Bientôt, un fonds de protection sociale pour les ouvrières agricoles

L’essentiel des activités du nouveau chef de gouvernement Kamel Maddouri portent sur les questions d’ordre social, et ce dans le droit fil des préoccupations du président de la république Kaïs Saïed, qui ne cesse de rappeler le rôle social de l’Etat. Il reste, bien sûr, à trouver les financements nécessaires pour répondre aux énormes besoins exprimés par les couches déshéritées de la population.

C’est dans ce cadre qu’un conseil ministériel restreint s’est réuni, samedi 14 septembre 2024, au Palais de la Kasbah, pour discuter des divers aspects techniques, financiers et structuraux relatifs au Fonds de protection sociale pour les ouvrières agricoles.

Lors de ladite réunion, le chef du gouvernement a souligné la nécessité de parachever, au cours de la semaine prochaine, le cadre juridique du système de protection sociale de cette catégorie sociale longtemps délaissée malgré son apport considérable à la productivité du secteur agricole.

Maddouri a indiqué que le Fonds de protection sociale projeté vise à permettre aux ouvrières agricoles d’être des actrices du développement et de bénéficier d’une certaine autonomie économique.

Le système de protection sociale projeté vise à promouvoir l’auto-entrepreneuriat à travers des incitations financières et des mécanismes garantissant l’assurance contre la maladie, les accidents de travail, ainsi que des pensions de retraite décentes.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a mis l’accent sur l’importance de concevoir un nouveau modèle de développement basé sur le rôle social de l’État ainsi que sur les politiques publiques sociales et économiques, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la formation et de la protection sociale. Ont pris part au Conseil des ministres restreint, les ministres des Finances, de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, de l’Economie et de la Planification, des Affaires sociales, de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, ainsi que celui des Transports.