Tunisie : 2 354 820 élèves sur le chemin des écoles, collèges et lycées

2 354 820 élèves ont repris ce lundi 16 septembre 2024 le chemin des écoles, collèges et lycées en Tunisie, chiffre en hausse de 2% par rapport à l’année scolaire précédente, selon des données fournies par le ministère de l’Education.

Sur ce total, 1 092 220 élèves sont inscrits au cycle primaire, y compris ceux des classes préparatoires, et 1 262 600 aux collèges (enseignement général et technique) et lycées.

La rentrée scolaire 2024-2025 enregistre également une augmentation du nombre des classes (814 nouvelles) portant ainsi leur nombre total à 90 635, réparties en 37 892 au niveau primaire, y compris la classe préparatoire, et 52 743 aux collèges et lycées.

Selon les mêmes données, une légère augmentation de 0,4% a été enregistrée au niveau du nombre des enseignants (titulaires et contractuels), au cours de l’année scolaire en cours, soit une augmentation de 636 nouveaux, portant le nombre total à 154 779.

Le nombre d’établissements éducatifs a augmenté, également, au cours de cette rentrée scolaire. Ainsi, 37 nouveaux ont vu le jour, portant le nombre total à 6 163.

Pour les parents, cette rentrée scolaire est marquée par une forte hausse des prix, et pas seulement des fournitures scolaires, dans une atmosphère générale marquée par la crise économique, et un contexte de campagne électorale poussive et improbable pour une présidentielle qui ne suscite pas l’enthousiasmer populaire.

I. B. (avec Tap).