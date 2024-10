Les statistiques scolaires en Tunisie entre inexactitudes et approximations

Les statistiques scolaires sont un vecteur de la planification, de la prévision, de la réforme et de la progression du secteur de l’éducation. Encore faut-il qu’elles soient exactes ? Ce qu’elles ne sont pas toujours…

Jamel Sakrani *

L’éducation représente le secteur public le plus important en terme d’impact socio-économique et le plus lourd en termes de dépenses de la nation (près de 8 000 millions de dinars qui représentent 4,5% de l’ensemble des richesses nationales et 10,2% des dépenses publiques). Ceci n’est plus un sujet de débat mais plutôt une réalité confirmée par des calculs mathématiques. Alors quel est le bilan de se secteur? Et à quel point ce bilan est correct et les chiffres pertinents? Et le plus important c’est de s’interroger sur qui s’intéresse à lire ce bilan, quelles décisions il inspire et s’il sert L’éducation représente le secteur public le plus important en terme d’impact socio-économique et le plus lourd en termes de dépenses de la nation (près de 8 000 millions de dinars qui représentent 4,5% de l’ensemble des richesses nationales et 10,2% des dépenses publiques). Ceci n’est plus un sujet de débat mais plutôt une réalité confirmée par des calculs mathématiques. Alors quel est le bilan de se secteur? Et à quel point ce bilan est correct et les chiffres pertinents? Et le plus important c’est de s’interroger sur qui s’intéresse à lire ce bilan, quelles décisions il inspire et s’il sert concrètement à quelque chose.

Le ministère de l’Éducation publie chaque année un annuaire statistique et un petit livret appelé «Éducation en chiffres». Les erreurs sont, en gros, des budgets de l’État qui ne sont pas identiques dans un même document (photos ci-dessous). Un coût par élève qui se calcule chaque année d’une manière différente et aucune n’est correcte. Et surtout, l’absence de tout indicateur sur l’accès, la couverture, la qualité, l’achèvement et l’équité, soit les axes de l’article 44 de la constitution(1) ainsi que ceux de l’ODD4(2).

«Les statistiques scolaires représentent le pilier de la progression sectorielle, de la planification, de la prévision, de la recherche et des études dans le secteur de l’éducation». C’est par cette phrase que le ministère de l’Éducation a commencé son communiqué publié le 8 octobre 2024. Mais personne ne fait attention aux erreurs et au manque d’informations et d’indicateurs dans le bilan éducatif.

Vraisemblablement, personne ne lit ce bilan. D’ailleurs, personne n’a fait attention que les statistiques scolaires 23/24 ont été publiés récemment et après la rentrée scolaire 24/25. Autrement dit ce n’est plus un annuaire statistique mais plutôt un livre d’histoire.

Alors, monsieur le ministre de quelle planification et de quelle prévision et de quelles recherches parlez-vous dans votre communiqué? Comment ont fait les différentes structures du ministère pour préparer l’année scolaire en cours? À quel point les données statistiques sont pertinentes? Et À quel point les responsables sont vigilants et conscients de l’importance de données de qualité dans un tel secteur?

* Fonctionnaire du ministère de l’Education.

Notes:

1- L’article 44 de la constitution de 2022 stipule ceci :L’enseignement est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans.

L’Etat garantit le droit à l’enseignement public gratuit à tous ses niveaux. Il veille à fournir les ressources nécessaires au service d’une éducation, d’un enseignement et d’une formation de qualité.

L’Etat veille également à l’enracinement des jeunes générations dans leur identité arabe et islamique et leur appartenance nationale. Il veille à la consolidation de la langue arabe, sa promotion et sa généralisation. Il encourage l’ouverture sur les langues étrangères et les civilisations. Il veille à la diffusion de la culture des droits de l’Homme.

2- «Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d’équité et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie».