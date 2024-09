Le candidat à la présidentielle Ayachi Zammel décide de boycotter toutes ses audiences

Le candidat à la présidentielle Ayachi Zammel a décidé de boycotter toutes les audiences prévues dans le cadre des instructions engagées à son encontre, annonce un communiqué publié ce mercredi 18 septembre 2024, sur la page Facebook du concerné.

En détention depuis deux semaines et poursuivi dans plusieurs affaires liées à des soupçons de falsifications de parrainages, le candidat à la présidentielle affirme que cette décision a été prise « afin de protester contre le harcèlement judiciaire et les procès politiques le visant et qui l’empêchent de mener sa campagne électorale ».

Ayachi Zammel estime par ailleurs que les accusations le visant « sont basées sur des dossiers fabriqués dans le but de l’épuiser psychologiquement et physiquement afin de l’empêcher de mener sa campagne et de présenter son programme en sa qualité de candidat officiel à la présidentielle du 6 octobre 2024 ».

