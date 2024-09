Me Abdessatar Messaoudi : Ayachi Zammel condamné à un an et huit mois

L’avocat Abdessatar Messaoudi a annoncé dans la soirée de ce mercredi 18 septembre 2024, que le tribunal de Jendouba a condamné Ayachi Zammel, candidat à la présidentielle, à une peine d’un an et huit mois de prison.

Me Messaoudi, membre du comité de défense a fait cette annonce via un post publié sur sa page Facebook, sachant que Ayachi Zammel, en détention depuis deux semaines, n’a pas assisté à son procès ayant décidé de le boycotter : « en raison des violations flagrantes et du manque de fondements pour un procès équitable, avait indiqué l’avocat ».

Dans un précédent post, l’avocat avait également annoncé que les avocats défendront, demain jeudi, le candidat à la présidentielle dans d’autres affaires similaires et liées à des soupçons de falsification de parrainages au tribunal de Siliana, ceux de Manouba et de Tunis ainsi qu’au tribunal de Kairoun qui a émis deux mandats de dépôt à l’encontre d’Ayachi Zammel…

Y. N.