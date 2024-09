L’Occident complice du terrorisme de l’État d’Israël

Les récents événements tragiques au Liban, où des dispositifs de communication ont explosé et causé la mort de neuf personnes et blessé 2 800 autres, principalement des civils, prouvent une fois de plus la brutalité du terrorisme de l’État d’Israël, et la complicité active dont il bénéficie de la part des Etats occidentaux, lesquels se gardent bien de condamner.

Leith Lakhoua *

Ces attaques, survenues mardi 17 et mercredi 18 septembre 2024, et qui ont plongé la capitale libanaise dans une désolation totale, met en lumière une stratégie profondément cynique visant à atteindre des objectifs militaires en sacrifiant des vies innocentes.

Les médias israéliens, dans un élan d’autosatisfaction, parlent de succès dans leur opération contre le Hezbollah. Cependant, ce discours ne fait que mettre à nue l’aberration d’une politique qui se vante de la destruction des adversaires tout en laissant des milliers de victimes civiles sur son passage. Cette vision machiavélique, qui considère la vie humaine comme un simple dégât collatéral, témoigne d’une dérive morale alarmante.

L’utilisation de dispositifs civils pour perpétrer de tels massacres n’est pas seulement une violation des droits humains, mais constitue également une méthode éprouvée de terrorisme d’État. En s’attaquant délibérément à des populations non armées, Israël fait preuve d’une inhumanité sans pareille.

Le comble de l’ironie réside dans le fait que ce régime, tout en orchestrant des attaques aussi dévastatrices, se présente comme un défenseur de la démocratie, celle-là même dont se targuent les Etats Occidentaux qui le soutiennent aveuglément comme leur agent dans au Moyen-Orient.

Il est essentiel que la communauté internationale prenne conscience de cette réalité et condamne fermement ces actes. L’aveuglement complice des puissances occidentales face à ces crimes ne fait qu’encourager une escalade de la violence et un cycle de souffrance inacceptable. La véritable lutte contre le terrorisme ne peut se faire en fermant les yeux sur les agissements d’un État qui, au nom de sa propre sécurité, s’adonne au terrorisme le plus abject.

Il est impératif que les voix qui s’élèvent contre cette barbarie soient entendues. Les civils libanais, tout comme tous les innocents touchés par ces actes, méritent justice et protection. La lutte pour la paix et les droits humains doit se poursuivre, en mettant fin à l’impunité des États qui choisissent la voie de la terreur.

* Consultant en logistique et organisation industrielle.