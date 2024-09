Maintien en appel de la peine de 3 ans de prison contre Ghannouchi et Bouchlaka

La chambre correctionnelle chargée des affaires de corruption auprès la Cour d’appel de Tunis a confirmé la sentence initiale contre Rached Ghannouchi et, son gendre Rafik Bouchlaka, condamnés à trois ans de prison ferme avec effet immédiat, dans le cadre de l’affaire dite du «lobbying».

Les deux dirigeants du mouvement Ennahdha – le premier incarcéré depuis le 17 avril 2023 et le second en fuite à l’étranger – avaient été condamnés à la même peine, le 13 juillet dernier, par la chambre correctionnelle auprès du pôle judiciaire économique et financier.

Ils avaient également été condamnés, ainsi que le représentant légal du parti, à verser une amende de la valeur du financement étranger que le mouvement a reçu, soit 1,17 million de dollars ou son équivalent en dinars, d’après le substitut du procureur près le Tribunal de première instance de Tunis, Moez Ben Salem, cité par Mosaïque FM.

L’affaire dite du «lobbying» a éclaté lorsque des médias ont révélé un accord de lobbying signé avec une agence spécialisée américaine au profit du parti Ennahdha, et ce à la veille des élections de 2019.

Rappelons que le leader du mouvement islamiste, 83 ans, est poursuivi dans plusieurs autres affaires et qu’il a également été condamné, le 31 octobre dernier, en appel, à 15 mois de prison ferme et à une amende de 1000 dinars pour apologie du terrorisme.

