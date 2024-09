Trois films tunisiens sélectionnés au Fameck

Les films tunisiens ‘‘Take my breath’’ de Nada Mezni Hafaiedh, ‘‘Backstage’’ de Afef Ben Mahmoud et Khaled Benkirane et ‘‘Les enfants rouges’’ de Lotfi Achour ont été sélectionnés dans la compétition officielle des longs métrages de la 35e édition du Festival du film arabe de Fameck/Val de Fensch (France) qui aura lieu du 3 au 13 octobre 2024.

Les autres films figurant dans la sélection sont ‘‘Ce n’est rien’’ de l’Algérien Merzak Allouache, ‘‘Les filles d’Abdul-Rahman’’ du Jordanien Zaid Abu Hamdan, ‘‘The Teacher’’ de la Palestinienne Farah Nabulsi et ‘‘Saleem’’ de la Jordanienne Cynthia Madanat Sharaiha.

‘‘Take my breath’’ (1h36) écrit et réalisé par Nada Mezni Hfaiedh aborde la question de l’intersexualité à travers l’histoire de Shams, 23 ans, couturière vivant dans une île isolée et un milieu social hostile, avec sa mère et sa sœur handicapée. La jeune femme, d’apparence calme et assez discrète, porte en elle un lourd secret qu’elle n’ose avouer à personne et dont la révélation finira par chambarder sa vie.

‘‘Backstage’’ (1h30) coréalisé et écrit par la Tunisienne Afef Ben Mahmoud, actrice, danseuse, réalisatrice et productrice, recrée l’univers vibrant et chaotique des coulisses d’une troupe de danseurs en tournée, avec ses tensions souterraines, que le public ne voit pas, mais qui conditionnent le travail de tous.

‘‘Les enfants rouges’’ (1h38) de Lotfi Achour, en lice pour le Prix de la presse avec cinq autres films, «est basé sur une histoire vraie, cruelle, qui évolue entre dureté et douceur dans un onirisme poétique épousant l’imagination d’un enfant confronté à une incompréhensible injustice», lit-on dans la présentation du Festival.