‘‘Take my breath’’ de Nada Mezni Hafaiedh représente la Tunisie aux Oscars 2025

Le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) a annoncé, mardi 1er octobre 2024, la sélection de ‘‘Take my breath’’ de Nada Mezni Hafaiedh, pour représenter la Tunisie aux Oscars 2025.

Le comité de sélection a estimé que ce film tunisien répond à tous les critères d’éligibilité énoncés dans les règles de nomination publiées par l’Académie des Oscars, notamment pour la catégorie ‘Meilleur Film International’.

‘‘Take my breath’’ (‘‘Entre deux’’ en français et ‘‘Al-Mabain’’ en arabe) est un long-métrage de fiction (1h36) écrit et réalisé par Nada Mezni Hafaiedh. Il aborde la question de l’intersexualité à travers l’histoire de Shams, 23 ans, couturière vivant dans une île isolée et un milieu social hostile, avec sa mère et sa sœur handicapée. La jeune femme, d’apparence calme et assez discrète, porte en elle un lourd secret qu’elle n’ose avouer à personne et dont la révélation finira par chambarder sa vie.

Cette fiction est portée par un casting composé de Amina Ben Ismaïl (Shams), Mohamed Mrad (Habib), Aymen Ben Hmida (Abdelkhalik), Sana Bechikh Larbi (Naïma), Fatma Ben Saïdane (Fadhila), Fathi Akkari (Abderrahmane) et Haïfa Boulakbèch (Fatma).

Diplômée de l’École de Cinéma de Montréal, la réalisatrice est auteure de deux autres longs-métrages: une fiction ‘‘Histoires tunisiennes’’ (2010) et un documentaire ‘‘Au-delà de l’ombre’’ (2017), une coproduction franco-tunisienne qui a remporté le Tanit de bronze du documentaire des 28e Journées cinématographiques de Carthage (JCC) tenues du 4 au 11 novembre 2017.

Nada Mezni Hafaiedh a également écrit et réalisé une série télévisée adaptation de son film ‘‘Histoires tunisiennes’’. Ses deux premiers films dans lesquels elle explore des thématiques controversées et taboues, avaient suscité une grande polémique dans certains milieux.

Après sa première mondiale au 39e Festival international de Varsovie organisé du 6 au 15 octobre 2023, ‘‘Take my breath’’ est sorti en salles en Tunisie le 25 octobre de la même année.