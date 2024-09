Quatre mois supplémentaires de détention préventive pour Riadh Ben Fadhel

Le juge d’instruction du Pôle judiciaire économique et financier a décidé, ce lundi 23 septembre, de prolonger la détention préventive de Riadh Ben Fadhel, coordinateur général du parti Al-Qotb.

Sa détention préventive est ainsi prolongée pour quatre mois supplémentaires dans le cadre d’une affaire de soupçons de blanchiment d’argent , précise Mosaïque FM, sachant que Riadh Ben Fadhel est en détention depuis novembre 2023.

Dans une autre affaire, Riadh Ben Fadhel a été condamné à quatre ans et six mois de prison ferme et à des amendes dont le montant total s’élève à deux millions de dinars tunisiens, et c le 30 mai dernier, par la chambre pénale spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis.

Il a été jugé coupable de crimes financiers notamment liés à des opérations d’exportation à l’étranger, l’acquisition de biens et l’ouverture de comptes bancaires à l’étranger en violation des procédures légales, ainsi que la non-restitution de revenus d’exportations depuis l’étranger.

Y. N.