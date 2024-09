Tunisie-ARP : Le projet d’amendement de la loi électorale sera examiné vendredi

Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a décidé d’organiser une séance plénière exceptionnelle vendredi 27 septembre 2024, consacrée à l’examen de la proposition d’amendement de la loi électorale soumise par des députés de différents blocs.

C’est ce qu’annonce l’Assemblée dans un communiqué publié ce lundi 23 septembre 2024, en précisant que son Bureau a également décidé d’envoyer des correspondances au Conseil supérieur provisoire de la magistrature et à l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), afin de les inviter à formuler leur avis sur cette proposition, fortement critiquée par différentes parties.

En effet, des partis politiques, des activistes de la société civile mais aussi l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et l’Association des magistrats tunisiens (AMT), ont estimé que ce projet d’amendement de la loi électorale à l’approche des élections présidentielles du 6 octobre, représente « une violation et porte préjudice aux fondements de l’État de droit et aux principes du système démocratique».

Ces derniers ont par ailleurs appelé à abandonner ce projet et à faire prévaloir l’intérêt général et celui de la Tunisie pour que les élections attendues le 6 octobre soient justes, transparentes et démocratiques

Une manifestation a par ailleurs été organisée, hier à Tunis, par le Réseau tunisien des droits et libertés (RTDL) afin de dénoncer ledit projet lancé en pleine campagne et à 2 semaines de la présidentielle.

Y. N.