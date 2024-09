Décès du poète et romancier tunisien Abdeljabbar Eleuch

Le ministère des Affaires culturelles a déploré le décès du poète et romancier Abdeljabbar Eleuch, survenu ce mardi 24 septembre 2024.

Né le 27 juin 1960 à Sfax , Abdeljabbar Eleuch est un poète et romancier tunisien, auteur de nombreux recueils et lauréat du Comar d’Or en 2001 (« Chronique de la cité étrange« ) est l’une des plus belles plumes tunisiennes d’expression arabe, qui a laissé un important héritage littéraire, rappelle le ministère des Affaires culturelles citant notamment « Poésies » (1988), « Gollanar » (1997) et « Procès d’un chien » (2007) traduit en français par Hédi Khlil.

Le regretté Abdeljabbar Eleuch est également co-auteur d’un ouvrage collectif paru en langue française : « Enfances tunisiennes », récits recueillis par Sophie Bessis et Leïla Sebbar (Editions Elyzad, 2011).

Le ministère a présenté ses condoléances à la famille proches et amis d’Abdeljabbar Eleuch aini qu’à toute la amille culturelle, littéraire et artistique tunisienne.

Y. N.