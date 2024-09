Tunisie : l’OCT continue de s’approvisionner en café, sucre et riz

L’Office commerce de la Tunisie (OCT) continue d’importer des quantités de café, de riz, de sucre et de thé nécessaires pour l’approvisionnement du marché local. C’est ce qu’a précisé Sami Bouaziz, directeur adjoint de l’OCT dans une déclaration à Mosaïque FM, en réponse aux interrogations des citoyens sur la persistance des pénuries de ces produits.

Les différents ports tunisiens accueillent annuellement plus de 4000 conteneurs de café et de riz alors des cargaisons de sucre importé sont déchargées des bateaux dans les ports de Sousse et de Bizerte, a-t-il expliqué, ajoutant que la Tunisie importe, chaque année, 360 000 tonnes de sucre et qu’on est, en ce moment, en train de décharger un bateau transportant ce produit. D’autres quantités vont être importées et déchargées au rythme de 1000 tonnes par jour, a-t-il souligné, en vertu d’un accord visant à porter le stock de réserve de ce produit à 40 000 tonnes.

Un bateau transportant 9 000 tonnes de sucre a accosté cette semaine et il les quantités déchargées sont en train d’approvisionner au fur et à mesure les commerçants.

Par ailleurs, entre 70 et 80 conteneurs de café et de riz sont déchargés chaque semaine aux ports de Radès et de Sousse. Quelques 25 conteneurs de café sont en train d’être déchargées dans ces deux ports. La quantité déchargée atteindra 290 tonnes de ce produit à la fin de cette semaine.

L’OCT dispose aujourd’hui de 6000 tonnes de riz qui sont en train d’être empaquetées au rythme de 70 tonnes par semaine, au niveau des ports de Sousse et de Radès, et distribuées aux commerçants.

Les statistiques de l’OCT montrent, pat ailleurs, que des quantités de 70 tonnes de riz et de 500 tonnes de café sont distribuées chaque semaine, et 200 tonnes de thé noir chaque mois.

L’OCT enregistre cependant un manque en matière d’importation de thé vert, dont une quantité de 1000 tonnes sera déchargée à la fin de ce mois.

I. B.