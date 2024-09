Le Maghreb face à la propagation de la cochenille de cactus

Des experts des cinq pays du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie) se sont réunis lors d’un atelier régional organisé par le bureau sous régional de la FAO en Afrique du Nord, sur le renforcement des capacités techniques pour la gestion de la cochenille du cactus.

L’atelier s’est tenu à Sousse du 23 au 25 septembre 2024 en présence de l’expert Liberato Portillo qui a exposé l’expérience mexicaine et les présents ont eu l’occasion de partager leurs expériences, de comparer les approches, et de développer des stratégies efficaces pour faire face à ce ravageur.

L’atelier a aussi permis de consolider un esprit de travail collectif pour construire un front uni contre l’insecte de la cochenille, non seulement pour protéger les cultures, mais aussi pour assurer un avenir durable aux agriculteurs et préserver la biodiversité des écosystèmes.

Pendant trois jours, les agents de la protection des végétaux des différentes wilayas ont été formés sur la bio-écologie du ravageur et seront appelés à former d’autres techniciens qui formeront et sensibiliseront les producteurs

Ce ravageur transfrontalier originaire du Mexique se propage rapidement et cause de graves dommages aux cultures de cactus, en particulier aux figues de barbarie, qui jouent un rôle essentiel dans la subsistance de nombreux agriculteurs et dans la préservation de l’environnement.

Aujourd’hui, ce ravageur affecte directement la production et l’environnement dans de nombreuses régions en Afrique du Nord, où l’on constate une inquiétude croissante au Maroc, en Algérie et en Tunisie.

Protéger les zones de production

La Tunisie a présenté son programme national de lutte pour résister à la propagation et à la progression de l’insecte. La lutte intégrée comprend la sélection et l’implantation de variétés résistantes plus tolérantes. L’utilisation d’ennemis naturels tels que la coccinelle est en bonne voie, a indiqué Naima Mahfoudhi, directrice générale de la Santé végétale et du contrôle des intrants agricoles. Un protocole d’accord dans le cadre du projet de coopération technique de la FAO avec le Centre technique des agrumes pour la multiplication en masse de la coccinelle prédatrice de la cochenille est d’ores et déjà mis en œuvre.

L’approche de lutte intégrée vise à protéger les zones de production et réduire la présence de l’insecte dans les autres régions fortement infestées. Les zones faiblement infestées à proximité des zones saines font l’objet de surveillance continue pour éviter les infiltrations d’insectes avec une surveillance et éradication des foyers éventuels par toutes les méthodes (traitement, arrachage, brûlage, remblayage, etc.).

Pour ce qui est des zones de production et les zones saines, d’importants efforts sont déployés par les autorités nationales avec un accent sur la vulgarisation et la sensibilisation. Les actions d’intervention directes sont faites dès observation des premiers signes d’infestation. L’implication des agriculteurs pour la surveillance, l’alerte et l’information des autorités compétentes est vivement conseillée dans les zones indemnes. Un appel a été lancé pour une implication générale des agriculteurs, des acteurs de la société civile ou tout intervenant en mesure d’appuyer ce plan national afin de garantir la réussite de sa mise en œuvre.