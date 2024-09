Loi électorale : Mourakiboun demande une diffusion de la plénière à la télévision nationale

Le réseau Mourakiboun demande, dans un communiqué publié ce jeudi 26 septembre 2024, une diffusion en direct à la télévision nationale de la séance plénière consacrée à l’examen du projet d’amendement de la loi électorale prévue ce vendredi.

Mourakiboun a adressé dans ce sens, une lettre ouverte,au président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et au directeur général de la Télévision tunisienne, en les appelant « à prendre toutes les dispositions techniques et logistiques pour assurer la couverture médiatique à travers la diffusion de cette séance plénière, et ce, afin de garantir le droit d’accès à l’information et le droit des citoyens de suivre en toute transparence les travaux de l’Assemblée relatif à ce projet ».

Notons qu’une plénière exceptionnelle sera consacrée, ce vendredi, à l’examen de ce projet soumis par plusieurs députés, et qui a été vivement critiqué par différentes parties qui s’opposent à tout amendement de la loi électorale à quelques jours de la présidentielle.

Les parties opposées à ce projet ont par ailleurs pointé du doigt une violation des lois et estiment que ce projet « vise à exclure le tribunal administratif du processus électoral mettrait ainsi en doute la transparence et l’intégrité des élections »

