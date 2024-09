Tunisie : nouveaux procès en perspective pour financement étranger

Le président de la république, Kaïs Saïed a pris connaissance, lors d’une audience accordée, jeudi 26 septembre 2024, au palais de Carthage, au gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri, des résultats des travaux de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) relatifs aux financements étrangers des associations.

«Le volume de ces financements a atteint 260 millions de dinars au cours de ces dernières années», indique le communiqué publié par la présidence de la république, sans préciser le nombre des années pris en compte dans ce calcul.

«Ces financements extérieurs comportent également d’autres montants considérables obtenus par certaines personnes directement sans avoir adhéré à aucune association, sous couvert de renforcement de la démocratie et autres qualifications qui n’occultent pas l’intervention outrageuse dans les affaires internes de la Tunisie», ajoute le communiqué, sans préciser le volume de ces «autres montants».

Le communiqué parle de «la trahison de ceux qui œuvrent à semer les troubles, au lieu et place de ceux qui les financent», laissant entendre que certaines parties étrangères cherchent à déstabiliser la Tunisie, en finançant des activités subversives via des associations locales, thèse qui est développée depuis quelque temps par le président Saïed.

Le gouverneur de la BCT a indiqué au président de la république que la CTAF est en train d’élaborer une deuxième liste de financements suspects d’un certain nombre de personnes morales et physiques, en plus de 6 374 dossiers liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Ce qui laisse augurer de nombreux procès dans les jours et les semaines à venir.

