Justice : pas de libération provisoire pour Noureddine Bhiri

La chambre correctionnelle auprès du tribunal de première instance de Tunis a rejeté, vendredi 27 septembre 2024, la demande de libération provisoire présentée par les avocats du dirigeant du mouvement Ennahdha Noureddine Bhiri. Son procès est reporté au mois d’octobre prochain.

C’est ce qu’a rapporté hier soir, vendredi 27 septembre 2024, Mosaïque FM.

L’ancien ministre de la Justice, qui a été arrêté le 13 février 2023, est poursuivi pour tentatives visant à «changer la forme du gouvernement», et ce suite à un commentaire publié sur les réseaux sociaux.

Il est mis en cause également dans d’autres affaires, notamment celle de «complot contre l’État» dans laquelle est impliqué le président d’Ennahdha et ancien président du parlement Rached Ghannouchi, et beaucoup d’autres activistes politiques de plusieurs mouvances politiques,

Rappelons que Noureddine Bhiri avait été arrêté, une première fois, le 31 décembre 2021 et libéré sans inculpation après 67 jours de détention.

I. B.