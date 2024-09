Ralentissez-moi ou je fais un malheur !

Comme si la croissance économique en Tunisie n’est pas assez atone, avec des taux désormais en-dessous de 1%, on vous en met plein de ralentisseurs partout sur votre route pour être bien sûr que cela n‘avancera jamais… N’est-ce pas génial ?

Dr Monem Lachkam *

Un futur prix Nobel pour la Tunisie mijote à feu doux. Ne soyez surtout pas surpris si, un jour très proche, des responsables des gouvernorats du centre et du sud tunisien soient nominés pour le prix Nobel de l’économie ! Et pour cause, une idée de génie pour le développement social et économique de ces 4 gouvernorats est en voie de donner ses fruits (et ses légumes). Le plus magique dans tous ça, c’est que la même idée soit adoptée d’une manière collégiale par les dits responsables, sans entente préalable ni concertation! Alors, avant que ça ne se sache et que ça ne fasse des émules, laissez-moi vous parler de cette stratégie dans des termes simples et accessibles même pour les plus béotiens d’entre nous et dieu sait qu’il en existe.

Vous n’en pouvez plus d’attendre hein? Vous devez être certainement en train de vous demander ce que pouvait être cette invention? Est-ce vraiment la panacée à tous les maux des régions de l’intérieur? C’est normal et je comprends votre impatience.

La méthode est simple, les profanes la trouveront peut-être même ridicule, mais je vous invite à plus de clairvoyance et de sagacité, c’est aussi technique que retors. Roulement de tambour: les «ralentisseurs de vitesse» ou «dos-d’âne» pour les intimes.

Avant d’exposer le mécanisme et d’énumérer les résultats, laissez-moi dire aux plus sceptiques qui pensent que près de soixante-dix ralentisseurs sur les cent derniers kilomètres vers Gafsa c’est beaucoup, qu’au contraire ce n’est pas assez vu la radicalité de la méthode et la cruciale importance des enjeux!

D’autres pensent même, j’en suis certain, vu l’abondance des dits ralentisseurs, soit une moyenne d’un ouvrage tout le kilomètre et demi, et parce qu’ils sont pour la plupart hors normes, qu’il y a plus d’accidents, de décès et une détérioration précoce de nos véhicules en comparaison avec les autres régions. Eh bien oui, il y a très probablement plus de morts et de blessés, notre budget d’entretien probablement 40% à 50% plus cher que dans d’autres régions, et alors, ce n’est qu’un maigre tribu sacrifié sur l’autel de la citoyenneté!

Je vois même de petits malins qui se disent qu’il n’y a aucun résultat palpable malgré l’âge relativement avancé du programme! Oui mais non! C’est un investissement à moyen et à long terme !

Je dois aussi avouer que pour une commodité d’analyse statistique, les initiateurs ont apparemment fait le choix de reporter les résultats du moyen-terme sur le long-terme, c’est ainsi que je prendrai la liberté de vous promettre de vous communiquer les résultats chiffrés et détaillés après évaluation du dit long-terme, pour ainsi dire dans exactement trente ans.

Vous voudriez sans doute savoir, par quel sacro-saint mécanisme, un ralentisseur pourrait-il avoir la prétention de relancer le développement économique de régions déshéritées, outrées, spoliées depuis sept décennies? Eh bien sincèrement je n’en ai absolument pas la moindre idée. Mais un peu de bon sens, pourquoi ils nous en mettraient autant alors?

N’allez pas me dire que toute cette souffrance et ces dégâts sont pour rien?

Ne me dites tout de même pas qu’ils n’ont jamais évalué le bénéfice risque?

Et moi qui croyais que c’était pour une noble cause!

Vous savez quoi, il n’y a pas de doute ma crédulité et ma naïveté me perdront !

* Chirurgien de libre pratique à Gafsa.