Genève : Concert en hommage à Yasser Jeradi

L’Association Le Pont-Genève ainsi que les amis et camarades en Suisse de Yasser Jeradi organisent, le 9 novembre prochain à Genève, un concert caritatif en hommage à l’artiste engagé qui nous a quittés le 12 août 2024.

« DEVOIR DE MÉMOIRE ! DEVOIR DE FIDÉLITÉ. Baha et son groupe Jurigoz, accompagnés de Soraya Ksontini et Wejdane Ben Chaabane assureront cette soirée musicale qui sera ponctuée par quelques témoignages », indiquent les organisateurs, en précisant que cette soirée permettra également la collecte de fonds pour financer l’achat d’instruments musicaux qui seront offerts aux jeunes enfants en Tunisie.

Une exposition/vente de poteries des femmes de Sejnane est également prévue à l’occasion de cette soirée programmmée pour samedi 9 novembre 2024 à 20h au THE CROWNED EAGLE au 3 Rue de Fribourg, à Genève.

Auteur-compositeur-interprète et calligraphe Yasser était une figure à part de la scène musicale et l’un des symboles les plus marquants de l‘art engagé en Tunisie. Il a tiré sa révérence à l’aube du lundi 12 août 2024, laissant derrière lui le souvenir d’un homme patriote et passionné et un héritage musical remarquable.

