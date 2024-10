Zaghouan : PM Elcom améliore sa productivité grâce au programme Score  

Phoenix Mecano Elcom (PM Elcom), entreprise tuniso-suisse totalement exportatrice implantée dans la région de Zaghouan, a bénéficié du programme Score (Sustaining Competitive and Responsible Enterprises), mis en œuvre par l’Organisation internationale du travail (OIT), qui lui a permis de réaliser des avancées significatives en matière de productivité et d’amélioration des conditions de travail.

Créée en 2006 et faisant partie du groupe Phoenix Mécano AG, PM Elcom a reçu aujourd’hui, vendredi 18 octobre 2024, la visite de l’ambassadeur de Suisse en Tunisie, Josef Renggli, venu célébrer cette success story illustrant le partenariat entre la Suisse, l’OIT et le Centre technique des industries mécaniques et électriques (Cetime) à travers le programme Score.

A cette occasion, l’ambassadeur Renggli a officiellement remis l’attestation Score à PM Elcom, reconnaissant ainsi les progrès remarquables réalisés par l’entreprise et affirmant le soutien continu de la Suisse aux initiatives de développement économique.

Cette cérémonie a été une occasion de célébrer les succès de l’entreprise et de discuter des futures opportunités de collaboration entre la Suisse et la Tunisie.

Score est une initiative visant à renforcer la compétitivité des PME tout en promouvant des pratiques de travail responsables et durables. Ce programme, soutenu par le secrétariat d’État à l’économie suisse (Seco), a permis à PM Elcom d’optimiser ses performances opérationnelles tout en créant un environnement de travail plus sain, sûr et équitable pour ses employés.

Depuis son adhésion au programme Score, PM Elcom a entrepris plusieurs initiatives pour améliorer ses processus internes, augmenter sa productivité et favoriser le bien-être de ses employés telles que l’instauration d’une équipe d’amélioration de l’entreprise, qui réunit des employés issus de différents services pour travailler ensemble sur des projets spécifiques.

La création d’équipes appelées naturelles, qui rassemblent des groupes d’employés qui travaillent ensemble de manière régulière et dont la mission est d’identifier et résoudre eux-mêmes les problèmes opérationnels à l’aide d’outils de résolutions de problèmes, suggérer et développer des améliorations en utilisant les outils de suggestion et de développement des actions d’amélioration.

Ces mêmes équipes ont aussi intégré 4 nouvelles pratiques sensibles au genre qui favorisent la coopération entre travailleurs et gestionnaires avec des réunions quotidiennes.

D’autre parts, PM Elcom a instauré des mécanismes pour collecter les retours des clients et a mis en place une politique de qualité accessible à tous les employés.

Les économies de coûts ont grimpé de 2% à 20% dans les zones pilotes, tandis que la productivité a augmenté de 5% à 30% dans les mêmes zones. De plus, les plaintes des travailleurs ont diminué de 15% et les suggestions d’amélioration sont passées de 7 à 35 au cours de la période de mise en œuvre.

Le Cetime a joué un rôle crucial en tant que partenaire d’implémentation du programme Score. Les formateurs certifiés Score du Cetime ont fourni des formations et un accompagnement de haute qualité à PM Elcom, permettant à l’entreprise de mettre en œuvre des pratiques de gestion efficaces et responsables. Leurs compétences et expertises ont été déterminantes pour le succès de l’entreprise dans l’adoption des pratiques du programme Score.

Depuis son lancement en Tunisie en septembre 2019, le programme Score a réalisé des avancées significatives dans l’amélioration des performances des PME et des conditions de travail, avec des résultats probants. À ce jour, 254 entreprises ont bénéficié des formations, impliquant 11 984 salariés, dont 59% de femmes.

Les impacts incluent une augmentation de 44% des économies de coûts et une hausse de 18% de la productivité dans 124 PME. De plus, 67% des entreprises formées ont observé une réduction des plaintes des travailleurs, et le taux d’absentéisme a diminué de 35% dans 96 PME. Les formations ont conduit à une réduction de 38% des défauts en ligne et de 35% des défauts en fin de ligne, ainsi qu’une diminution de 27 % des retouches dans 43 PME.

En matière de santé et sécurité au travail (SST), 48 entreprises ont mis en place des comités de santé et sécurité au travail, et 64 PME ont adopté l’utilisation régulière des évaluations des risques pour identifier et gérer les dangers sur le lieu de travail. Par ailleurs, 56 entreprises ont établi des voies d’évacuation d’urgence, et 54 PME veillent à ce que l’équipement de protection individuelle (EPI) soit utilisé par les travailleurs, renforçant ainsi la culture de sécurité.

Le programme a également favorisé l’adoption des recommandations des travailleurs, avec une augmentation de 17%, et a permis la création de 178 nouveaux emplois, dont 56 % sont occupés par des femmes.

I. B. (avec communiqué).