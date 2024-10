Présidentielle tunisienne : Zouhair Maghzaoui en campagne à Sousse

Le candidat à la présidentielle du 6 octobre 2024, Zouhair Maghzaoui a mené campagne mardi 1er octobre dans le gouvernorat de Sousse et a été à la rencontre des électeurs à Sidi Bouali, Kaala Kebira, Hammam Sousse, Sousse-ville et Masken.

Le candidat du mouvement Echaâb a discuté avec des citoyens dans les rues, les souks et les cafés et a écouté leurs doléances, portant surtout sur la cherté de la vie, le chômage et le manque de perspectives pour les jeunes. Il a profité de l’occasion pour présenter son programme politique, économique et social et appeler les électeurs à aller massivement aux urnes, étant donné qu’une forte abstention profiterait s ans doute au président sortant, Kaïs Saïed dont la plupart des analystes prévoient la victoire, étant donné que les candidats les plus populaires et les mieux à même de gagner sont incarcérés dans le cadre de poursuites judiciaires ou ont été empêchés de se présenter suite au rejet de leur candidature par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

C’est le cas notamment de Abir Moussi, la présidente du Parti destourien libre, incarcérée depuis le 3 octobre 2023, ou encore l’ancien ministre Mondher Zenaidi, réfugié en France et faisant l’objet d’un avis de recherche suite à des poursuites judiciaires.

Maghzaoui, qui a été l’un des plus fervents soutiens de Kaïs Saïed jusqu’à la présentation de sa candidature il y a quelques semaines, a du mal à convaincre les électeurs de la crédibilité de sa démarche, malgré les critiques qu’il adresse au président sortant et à son très faible bilan.

En cas de succès, Maghzaoui promet d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de développement spécifique pour la région du Sahel et qui portera surtout sur les secteurs du tourisme, de l’agriculture et des infrastructures.

I. B.