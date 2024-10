Tunisie : Thameur Bdida visé par un avis de recherche

La porte-parole du Pôle judiciaire antiterroriste Hanene Gaddes a indiqué, ce mercredi 2 octobre 2024, qu’une information judiciaire a été ouverte contre l’activiste Thameur Bdida et qu’un avis de recherche a été émis à son encontre.

Dans une déclaration à l’agence Tap, Hanene Gaddes a précisé que le Parquet du Pôle judiciaire antiterroriste a autorisé l’unité nationale chargée d’enquêter sur les crimes terroristes à ouvrir une information judiciaire contre Thameur Bdida pour « formation d’une alliance terroriste et incitation à y adhérer, complot contre la sûreté de l’État, tentative de changement illégal de la structure de l’État, incitation à la violence… », entre autres accusations.

La porte-parole du Pôle judiciaire antiterroriste a indiqué que Thameur Bdida a également été visé par un avis de recherche et ce suite à une vidéo qu’il a postée sur Facebook, « et dans laquelle il a porté atteinte aux institutions de l’État et leurs symboles, incité à la rébellion contre le régime en place ».

La même source précise que dans ladite vidéo, l’activiste politique « a appelé à la fermeture des routes, des bureaux et des urnes de vote à l’intérieur et à l’extérieur du pays et a incité à la violence…», a-t-elle indiqué à la Tap, ajoutant que le concerné a également appelé « à la désobéissance civile, tout en menaçant les citoyens de prison et de procès populaires».

