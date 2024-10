Tunisie : des agents secrets italiens empoisonnés lors d’un dîner à Hammamet

L’un des agents des services secrets italiens qui ont assisté à un dîner à Hammamet, en Tunisie, la semaine dernière, empoisonné par une substance que les enquêteurs tunisiens qualifient de «cyanure», se bat entre la vie et la mort.

Après être entré dans un coma médicalement provoqué, son état de santé a semblé s’améliorer, avant de s’aggraver à nouveau, car la substance toxique aurait atteint ses organes internes. C’est ce que rapporte l’agence italienne Nova de sources qualifiées qui ajoutent que l’homme, un agent de l’Agence d’information et de sécurité intérieure (Aisi), nécessiterait un transfert urgent vers l’Italie, que les autorités italiennes évaluent actuellement avec des médecins tunisiens. L’homme se trouve à l’hôpital de Nabeul, au nord-est de Tunis, tandis que deux autres personnes ayant participé au dîner sont hospitalisées au centre antipoison de Tunis.

Cependant, les rumeurs d’une prétendue fête alcoolisée avec consommation de drogue, circulant parmi la communauté italienne d’Hammamet, semblent avoir été démenties.

L’agent en question a été immédiatement hospitalisé à la Polyclinique de Hammamet avec les symptômes typiques d’un empoisonnement après avoir ingéré, lors d’un dîner chez un autre compatriote, une liqueur artisanale similaire au «nocino», obtenue par fermentation dans de l’alcool éthylique de noyaux de pêche.

Selon le récit des survivants, le premier à avoir ingéré la même boisson, un ancien agent de l’Aisi, identifié par les initiales G.M., est décédé.

Selon ce qu’a appris Nova, un homme et une femme qui ont assisté au dîner et qui ne résident pas à Hammamet sont rentrés en Italie il y a quelques jours. La police tunisienne a ouvert une enquête sur cet accident. Bien que les détails des tests et les résultats de l’autopsie soient couverts par le secret de l’enquête, des sources judiciaires tunisiennes ont confirmé que la cause du décès était un «empoisonnement au cyanure».

Ceux qui soutiennent la théorie de l’accident affirment que le noyau de pêche contient une substance appelée amygdaline, qui est inoffensive en soi, mais qui peut libérer de l’acide cyanhydrique, à savoir le cyanure. Toutefois, les agents de la brigade criminelle tunisienne n’ont pas pu vérifier les quantités contenues dans le liquide car le propriétaire de la maison où a eu lieu la réunion se serait débarrassé de la substance, en versant la bouteille dans l’évier avant leur intervention.

Les agents de renseignement italien impliqués faisaient partie d’une équipe qui a participé aux enquêtes qui ont abouti à l’arrestation, en août dernier en Tunisie, d’Angelo Salvatore Stracuzzi, surnommé le «roi du béton». L’homme de 57 ans a été impliqué dans les opérations antimafia «Progresso» et «Progresso 2», mais n’a jamais été condamné. En 2016, la police financière lui a confisqué des avoirs d’une valeur de 19,5 millions d’euros. Il est actuellement soumis à une mesure de précaution en prison en Italie, pour des délits présumés de transfert frauduleux de valeurs, violation de la liberté des ventes aux enchères et extorsion, aggravés par la méthode mafieuse. C’est ce contexte qui a suscité des doutes, suggérant quelque chose de plus qu’un banal accident.

I. B.

D’après Agencia Nuova.