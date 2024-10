L’Onudi soutient la transition vers une industrie intelligente en Tunisie

L’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) souhaite soutenir les efforts du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie dans la mise en œuvre d’un ensemble de projets, notamment en matière de transition vers une industrie intelligente.

C’est ce qu’a déclaré son représentant en Tunisie, Lassaad Ben Hassine, lors d’une rencontre avec la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet. Il était accompagné d’une délégation de haut niveau de l’Onudi.

La rencontre a été l’occasion d’examiner les projets en cours, notamment celui portant sur l’Industrie 4.0 visant à promouvoir l’emploi des jeunes en Tunisie et en Côte d’Ivoire (Employment4Youth) et celui de soutien aux métiers et filières de valeur du design en Tunisie, lit-on dans un communiqué du ministère.

Projets visant à accroître l’adoption de la mobilité électrique en Tunisie, développer le secteur textile, promouvoir l’autonomisation économique des femmes et augmenter les exportations agroalimentaires.

Les perspectives de coopération pour accroître la compétitivité des fabricants de composants automobiles ont été au centre de l’attention, ainsi que la stratégie nationale visant à faire connaître les produits locaux et à développer leur commercialisation dans le pays et à l’étranger.

La ministre a, de son côté, formé le souhait de renforcer les relations avec l’Onudi pour assurer la mise en œuvre de projets communs, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’industrie et l’innovation à l’horizon 2035.

Le projet Employment4Youth vise à générer 1 500 emplois en Tunisie et en Côte d’Ivoire, créer une usine intelligente à Sousse et accompagner 85 entreprises pour assurer la transition vers une fabrication intelligente.