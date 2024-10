Migration-Réunion des ministres de l’Intérieur en Italie : Déclaration de Mohamed Ben Ayed (MAE)

Mohamed Ben Ayed, Secrétaire d’État auprès du Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a pris part à la réunion des Ministres de l’Intérieur du G7, tenue à l’initiative de la présidence italienne du groupe, les 3 et 4 octobre 2024, à Mirabella Eclano, dans la province de Naples.

Cette réunion a été organisée avec la participation de la Tunisie, la Libye, l’Algérie, ainsi que plusieurs organisations internationales et régionales, dans un dialogue sur la migration et la coopération pour traiter la question de la migration irrégulière.

Lors de son allocution à l’événement, Mohamed Ben Ayed a souligné l’importance d’adopter une approche humanitaire globale pour aborder les causes profondes de la migration irrégulière et ses facteurs sous-jacents.

Il a mis en avant l’impératif de renforcer les mécanismes de migration régulière et d’accroître les investissements de développement, en particulier de la part des pays du G7, afin de répondre efficacement aux manifestations de pauvreté et de marginalisation dans les pays d’origine et de transit.

Dans ce contexte, il a affirmé l’ouverture de la Tunisie à la coopération bilatérale et multilatérale ainsi que son implication dans divers processus liés à la migration dans la région, en soulignant l’engagement du pays à respecter les accords internationaux relatifs à la migration.

Il a également souligné le refus de principe de la Tunisie d’être une plateforme de transit ou un lieu de résidence temporaire pour les migrants irréguliers, mettant en exergue l’importance de la responsabilité partagée entre les pays d’origine, de transit et de destination.

Communiqué