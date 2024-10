Présidentielle : Marche de protestation à Tunis

A l’appel du Réseau tunisien des droits et des libertés (RTDL), des activistes, des dirigeants et membres de partis politiques ont pris part ce vendredi 4 octobre 2024, à une marche de protestation au centre-ville de Tunis.

La marche a démarré à la Place de la République pour se diriger vers l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, en vue de « protester contre des initiatives visant à porter atteinte la démocratie et à des élections libres et transparentes ».

Les manifestants ont scandé des slogans hostiles au pouvoir en place et dénonçant « des atteintes aux opposants et aux acteurs de la société civile ayant entaché le processus démocratique en Tunisie. Ces derniers ont également appelé les Tunisiens à s’unir pour faire face aux abus et aux atteintes aux droits et libertés ».

Ils estiment par ailleurs que cette élection est « fondée sur des lois faites sur mesure pour servir les intérêts d’un seul candidat et aux dépens des autres», citant au passage l’amendement de la loi électorale adoptée quelques jours avant le jour du scrutin.

Notons que les Tunisiens ont invités à se rendre aux urnes le dimanche 6 octobre 2024 en vue de procéder à l’élection du Président de la République.

Y. N.