Migration-Drame de Djerba : 13 mandats de dépôt, 7 avis de recherche

Dans le cadre de la traversée clandestine qui a viré au drame et a coûté la vie à 15 personnes, dont des femmes et des bébés, dans la nuit du 29 au 30 septembre 2024, la justice a émis 13 mandats de dépôt contre le passeur, son épouse et des intermédiaires.

C’est ce qu’a fait savoir Fethi Bacchouche procureur auprès du tribunal de Médenine, cité ce dimanche 6 octobre 2024 par IFM, en ajoutant que d’autres suspects ont été identifiés et que la justice a émis, dans ce sens, 7 nouveaux mandats de recherche, ces derniers étant en fuite.

La même source a précisé que les recherches en mer se poursuivent pour retrouver les disparus, sachant qu’à ce jour 31 personnes ont été secourues.

