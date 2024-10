Communiqué de l’équipe de Zammel après l’annonce des résultats de la présidentielle par l’Isie

Suite à l’annonce par l’Instance électorale des résultats préliminaires donnant le président de la République Kaïs Saïed vainqueur avec 90,69%, l’équipe de campagne du candidat à la présidentielle, Ayachi Zammel, a publié un communiqué dans la soirée de ce lundi 7 octobre 2024.

Après avoir remercié les Tunisiens pour leur participation au processus électoral et tous ceux qui ont accordé leur confiance au candidat Ayachi Zamal, l’équipe de campagne a exprimé sa préoccupation quant à l’abstention de plus de 70 % des électeurs tunisiens, en particulier des jeunes et a de ce fait appelé les autorités, l’opposition et la société civile à accorder la plus grande importance à cette question et à la traiter afin de construire une vie politique stable.

La même source a par ailleurs exprimé son rejet de « l’exploitation du processus électoral et des conflits pour porter atteinte à la souveraineté nationale ou pour remettre en cause la volonté populaire », lit-on dans le communiqué de l’équipe de campagne de Zammel qui a par ailleurs souligné prendre toute distance de tous les appels au chaos en affirmant aussi rejeter les campagnes malveillantes : « Les affaires politiques, y compris les élections, sont une affaire purement tunisienne qui ne peut faire l’objet d’aucune ingérence étrangère ».

Quant aux recours ou autres sujets à venir, l’équipe de campagne a souligné que l’intérêt de Ayachi Zammel et celui du pays prime et conduira donc les décisions à prendre.

Dans son communiqué, l’équipe de Zammel s’est également adressée au président de la République et à l’opposition, en les appelant à donner « la priorité à l’intérêt national suprême et à conclure une trêve politique », estimant que intérêts suprêmes du pays sont une priorité absolue.

Un appel à la libération de tous les prisonniers détenus pour leurs activités politiques, médiatiques, économiques ou artistiques a été lancé, « en vue de créer les conditions d’un climat politique, économique et social qui encourage à relever les défis économiques et sociaux et à s’engager dans la construction d’un État de citoyenneté, de libertés et de prospérité économique ».

Enfin l’équipe d’Ayachi Zammel a appelé les forces démocratiques et civiles ainsi que les organisations à exprimer leur solidarité avec Ayachi Zammel, et a annoncé le lancement d’une campagne nationale pour réclamer sa libération ainsi que celle des volontaires de sa campagne électorale.

Y. N.