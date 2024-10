MAE-Tunisie : Le ministre reçoit le Chef de la mission d’Observation électorale de l’UA

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a reçu, le lundi 7 octobre 2024, Komi Sélom Klassou, ancien Premier Ministre de la République Togolaise et Chef de la Mission d’Observation électorale de l’Union Africaine pour les élections présidentielles en Tunisie et sa délégation.

Le ministre a valorisé la mission africaine et son rôle dans l’observation du déroulement des élections présidentielles, et a salué la solide coopération avec l’Union Africaine dans divers domaines ainsi que sa contribution au renforcement de la gouvernance sur le continent et son suivi des expériences démocratiques et électorales dans certains pays africains.

Pour sa part, le Chef de la Mission de l’Union Africaine s’est déclaré ravi de sa présence en Tunisie et de sa présidence de la Mission de l’Union Africaine qui comprend une délégation de 40 personnalités de 21 pays africains, composée d’ambassadeurs, d’experts, de journalistes et de représentants de la société civile africaine, à l’occasion de cette importante échéance électorale, qui constitue un autre jalon dans le processus démocratique tunisien.

Il a également noté que les élections se sont déroulées de manière normale et transparente et qu’aucune infraction n’avait été constatée dans les 15 bureaux de vote couverts par sa délégation, indiquant qu’il en fera rapport à la Commission de l’Union Africaine, assorti d’observations et de recommandations après la tenue à Tunis d’une conférence de presse à ce sujet.