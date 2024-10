A Gaza, un an après, un bon Arabe est un Arabe mort

Le 7 octobre 2023, un certain nombre de faits se sont produits dont les conséquences sont à présent patentes: la destruction totale de la bande de Gaza, l’état quasi désespéré de deux millions de ses habitants privés de sécurité, de toit et de nourriture, le bombardement du Liban après l’élimination de la direction du Hezbollah, le million et demi de sans-abris dans ce pays, et la guerre ouverte avec l’Iran que les représailles israéliennes semblent en voie de déclencher.

Dr Mounir Hanablia *

C’est sur la nature des faits que la mésentente entre les deux camps est totale. Pour les Israéliens et leurs soutiens occidentaux c’est le massacre contre leurs concitoyens et les prises d’otages dont se sont rendus coupables les militants du Hamas et les civils de Gaza des localités limitrophes qui a déclenché la guerre. Pour les Palestiniens, et l’Iran, ainsi que leurs alliés du Yémen et d’Irak, la politique de colonisation et d’occupation israélienne en Cisjordanie, les exactions contre la population civile et l’absence de toute perspective d’Etat palestinien ont conduit à la situation actuelle, et l’action inconsidérée de l’armée israélienne a causé la mort de plusieurs de ses propres concitoyens, ce que corroborent plusieurs photos des parkings dévastés et de voitures brûlées que seuls des bombardements aériens massifs ont pu provoquer.

Il importe peu de savoir comment les Gazaouis ont pu ouvrir leurs cages pour attaquer ainsi leurs ennemis. Il semble que l’usage de drones explosifs y ait joué un rôle déterminant. Mais seules des enquêtes ultérieures répondront à la question et pour le moment les Israéliens adonnés à leur logique belliqueuse ne semblent pas désireux de les mener.

On ignore où tout ceci finira, mais au vu des résultats de la guerre à Gaza et des premiers combats au Sud Liban, et compte tenu des précédents israéliens au Liban de 1978,1982 et de 2006, ainsi que des guerres américaines en Irak et en Afghanistan, on ne voit pas comment l’armée israélienne, même portée à bouts de bras par les Américains, pourrait réaliser les objectifs stratégiques qu’elle s’est assignée dans la région. Et face aux massacres actuels, aux violations des lois internationales, au non respect des traités de paix, et à l’appui aveugle apporté par l’Occident aux agresseurs israéliens, rien ne garantit que la léthargie arabe actuelle se prolongera indéfiniment.

Or l’histoire le prouve, c’est bien l’alliance militaire entre la Syrie, l’Irak, l’Anatolie orientale, le Caucase, et l’Egypte, qui a eu raison des Mongols et des Croisés. Même à l’ère de l’Intelligence Artificielle, les sionistes devraient se souvenir que les peuples qu’ils veulent soumettre ne sont pas idiots.

* Médecin de libre pratique.