Tunis : Marche de soutien à la Palestine et au Liban (Photos)

Des activistes de la société civile ont organisé, ce lundi 7 octobre 2024 au centre-ville de Tunis, une marche de soutien à la Palestine et au Liban à l’occasion du premier anniversaire de l’opération Déluge d’Al-Aqsa menée par le Hamas dans les territoires palestiniens occupés.

Munis de drapeaux de la Tunisie, de la Palestine et du Liban et scandant des slogans hostiles à l’entité sioniste, les manifestants, notamment les membres et dirigeants de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH), ont appelé à mettre fin au génocide perpétré par Israël à Gaza depuis le 7 octobre 2023,

Ils ont également réitéré leur soutien inconditionnel à la Résistance et ont dénoncé la poursuite du génocide perpétré par l’armée israélienne contre le peuple palestinien à Gaza ainsi que contre le peuple libanais à Beyrouth. Ils ont par ailleurs condamné l’assassinat du chef du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah, dans des bombardements israéliens.

Les manifestants ont par ailleurs dénoncé le soutien de pays occidentaux à Israël estimant qu’ils sont totalement complices de ce génocide et qu’ils devront rendre des comptes devant la justice internationale.

Ils se sont ensuite rassemblés, devant l’ambassade de France à Tunis pour appeler au renvoi des ambassadeurs français et américain tout en réclamant la criminalisation de la normalisation avec Israël.

« Un an de génocide, au moins 42.000 morts depuis un an à Gaza, en majorité des femmes et des enfants et plus de 2000 personnes tuées au Liban… Un an après les cimes contre l’humanité se poursuivent… Liberté et justice pour les Palestiniens ! », ont-ils notamment scandé.

Y. N.