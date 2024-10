La Tunisie au Festival Sabir de Rome : pour une langue commune de la Méditerranée

Rencontres, formations, séminaires et conférences internationales sont au programme de la 10e édition du Festival Sabir qui se tiendra du 10 au 13 octobre 2024 à Rome, Italie, avec la participation de plus de 60 réseaux et mouvements associatifs, des centaines de militants et invités venus du Liban, de Palestine, de Tunisie et de pays européens. L’objectif : construire une langue commune de la Méditerranée.

Au programme, des événements culturels, des expositions, des installations, des présentations de livres, du cinéma, une sélection de rencontres organisées par Christian Raimo et de nombreuses musiques live promues par Roma Incontra il Mondo. Tout cela à Testaccio, zone urbanistique située sur le mont du même nom, à l’intérieur du Campo Boario de l’ancien abattoir.

«Un chemin de dialogue et de paix contre la politique des murs», expliquent les organisateurs en présentant cette 10e édition du Festival Cultures Méditerranéennes, né en 2014, un an après le massacre de Lampedusa du 3 octobre 2013, promu par Arci avec Caritas Italiana, Acli et CGIL, avec la collaboration de ASGL Carta di Roma, Ucca, Arcs, A Buon Diritto, Unire et Altreconomia.

«Le Festival Sabir vise à relancer le dialogue entre les forces sociales des pays méditerranéens, en renforçant les liens entre ceux qui vivent sur la rive nord et ceux qui vivent au sud et à l’est. Dialogue à contraster avec la politique des murs et du néocolonialisme que mènent les gouvernements de l’Union européenne (UE)», indiquent les organisateurs, par allusion à «la civilisation juridique européenne et à la tradition des droits de l’homme qui ont caractérisé la période d’après-guerre sur notre continent, dans laquelle les guerres, la violence et… les murs ont été notre contribution en matière de relations et de propositions internationales», ajoutent-ils, en se donnant pour mission d’aller exactement dans la direction opposée. «Avec des propositions culturelles, nous voulons contribuer à reconstruire une langue commune de la Méditerranée, en regardant ce qui nous unit pour indiquer un chemin de dialogue et de paix», soulignent-t-il, ce qui explique le nom choisi pour ce festival, Sabir, mot renvoyant au jargon mêlé d’arabe, de français, d’espagnol, d’italien, qui était parlé dans le bassin méditerranéen et dont des survivances persistent encore aujourd’hui dans la langue dialectale tunisienne, notre pays ayant longtemps été un creuset et une terre de rencontre pour les peuples de la Mare Nostrum, qui venaient y commercer et même souvent pour y trouver refuge et refaire leur vie.

Parmi les nouveautés de cette 10e édition, on trouve Sabir Teens, le programme destiné aux filles et garçons entre 15 et 20 ans, pour répondre aux demandes d’aide qui émanent de plus en plus des nouvelles générations concernant la nécessité d’éduquer à la santé mentale et au bien-être psychosocial.

Le Festival Sabir s’ouvrira le jeudi 10 octobre à 11 heures avec la rencontre «10 ans de Forteresse Europe, 10 ans d’engagement, de dénonciation et de solidarité», pour retracer quelques moments clés de la dernière décennie, les défis que nous avons relevés, les initiatives et les propositions que nous avons avancées ensemble pour contrer les politiques de fermeture, d’exclusion, d’externalisation des frontières et de criminalisation de l’immigration et de la solidarité», indiquent encore les organisateurs.

Le programme du festival est à retrouver sur le site web du festival.

I. B.