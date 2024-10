Présidentielle : « La page de la compétition électorale est tournée », annonce l’équipe de Zammel

Le bureau de campagne électorale d’Ayachi Zammel a adressé un message aux Tunisiens et aux soutiens du candidat via un communiqué publié dans la soirée de ce mercredi 9 octobre 2024.

Dans son communiqué, l’équipe de Zammel a remercié tous ceux qui « ont participé à la campagne et ceux qui y ont contribué à l’intérieur et à l’extérieur de la Tunisie », tout en exprimant « sa gratitude à ceux qui ont soutenu et accordé leur confiance au candidat Ayachi Zammel ».

La même source a également remercié les médias, en affirmant que ces derniers « ont couvert de manière impartiale les activités et l’actualité de la campagne ».

« Aujourd’hui, alors que la campagne électorale est terminée et que la page de la compétition électorale est tournée avec l’annonce des résultats électoraux, il n’y a plus aucune justification à la poursuite des activités du bureau de campagne et celui-ci est donc dissous », indique encore la même source en affirmant que toute déclaration ou communiqué diffusés par les anciens membres du bureau n’engagent en rien le candidat Ayachi Zammel.

Y. N.