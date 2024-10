UGTT : Ghassen Ksibi dénonce et met fin à la rumeur sur Noureddine Taboubi

Ghassen Ksibi, chargé de l’information et de la communication de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a catégoriquement démenti la rumeur circulant sur les réseaux sociaux, selon laquelle le SG de la centrale syndicale Noureddine Taboubi aurait fui le pays.

« Un syndicaliste ne prend jamais la fuite, il va vers la confrontation et n’a pas peur », a écrit Ghassen Ksibi dans un post publié sur sa âge Facebook ce mercredi 9 octobre 2024, tout en affirmant que Noureddine Taboubi n’a jamais pris la fuite et ne se trouve pas non plus à la frontière algérienne : « Tout cela est risible…»

Il s’est par ailleurs interrogé sur l’intérêt de telles rumeurs et les intentions de leurs auteurs : « Qui est derrière eux ? Seront-ils poursuivis ? … », a-t-il encore commenté.

Y. N.