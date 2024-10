El-Menzah 6 : Un commerçant revendait de la cocaïne dans son épicerie

La police a arrêté un commerçant qui revendait de la cocaïne dans son épicerie, située à El-Menzah 6 dans le gouvernorat de l’Ariana (nord de Tunis).

L’enquête a été menée par le district sécuritaire de l’Ariana et une descente a été effectuée dans le commerce du suspect, et ce, en coordination avec le Parquet, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué publié ce jeudi 10 octobre 2024.

La police a saisi de la cocaïne et des marchandises de contrebande, notamment des cigarettes et des paquets de papier à rouler, ainsi qu’une somme d’argent de source inconnue, ajoute la DGSN, en indiquant que le ministère public du tribunal de l’Ariana a ordonne la mise en détention du dealer et la poursuite de l’enquête.

Y. N.