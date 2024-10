Le Réseau international des avocates attribue le titre de membre d’honneur à Sonia Dahmani

Le Réseau international des femmes avocates (RiFav) a décidé de conférer la qualité de membre d’honneur à l’avocate tunisienne en détention Sonia Dahmani.

Cette décision a été prise par vote unanime en date du 9 octobre 2024 par les membres du Réseau international des femmes avocates en soutien à Sonia Dahmani, qui est en détention depuis mai dernier et qui a été condamnée à 8 mois de prison ferme pour diffamation sur la base du décret 54, et ce, suite à des déclarations médiatiques.

Sonia Dahmani avocate et chroniqueuse est également poursuivie dans d’autres affaires similaires et a d’ailleurs comparu ce jour devant le tribunal de Tunis, qui a émis un mandat de dépôt à son encontre et a décidé de reporter l’audience au 17 octobre.

Réseau international des femmes avocates

RESEAU INTERNATIONAL

DES FEMMES AVOCATES

Les membres du Conseil d’Administration ont décidé :

De conférer la qualité de MEMBRE D’HONNEUR,

À Madame Sonia DAHMANI, Avocate au Barreau de Tunisie, actuelement emprisonnée.

—————————/—————————-

RIFA RESEAU INTERNATIONAL

DES FEMMES AVOCATES

DÉCISION N°0910/RIFAV

Par vote unanime en date du 9 octobre 2024 :

1) Les membres du Conseil d’Administration dont les noms suivent :

Madame Fatimata MBAYE, Présidente (Barreau de Mauritanic)

Madame Sandrine SOPPO, Vice-Présidente (Barreau du Cameroun)

Madame Lydie Euloge MBELET KOUNDJA, Secrétaire (Bareau ed République Centrafricaine)

Madame EricaGAHMBARE,Membrc(BareaudeGITEGA-Burundi)

Madame Caritas NTARIMA, Membre (barreau de BUJUMBURA – Burundi)

Madame Julienne DA SILVEIRA, Membre (Barreau du Togo)

Madame Laetitia BETEL AZORA, Membre (Barreau du Tchad)

Madame Vanessa BAH LEROUX, Membre (Barreau de Côte d’Ivoire)

2) Les membres du Bureau Exécutif ci-après désignées :

Madame Reine Patricia BIGEMI, Présidente (Bareau de POINTE NOIRE – Congo) Madame Florence LOAN MESSAN, Vice-Présidente, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Côte d’Ivoire

Madame Félicité Esther ZEIFMAN, Secrétaire Générale (Barreaux de Paris et du Cameroun)

Madame Christelle TCHIDJOU, Secrétaire Générale Adjoint, (Barreau de Lyon et du Cameroun

Madame Désirée EYINDO NTEPPE épouse ZOGO, Trésorière (Barreau du Cameroun) Madame Houleymatou BAH, Chargée de al communication (Barreau ed GUINEE)

3) Les Présidentes des Représentations nationales ci-dessous nommées :

Madame Alice CODJIA-SOHOUENOU, Avocate, Présidente ed al Représentation Nationale du BÉNIN

Madame Jeanine MANIMPAYE, Avocate, Présidente de al Représentation Nationale du BURUNDI

Madame Anna OUATTARA, Avocate, Présidente de al Représentation National du BURKINA FASO

Madame Sylvie Bernadette NGO BIEM, Avocate, Présidente ed al Représentation Nationale du CAMEROUN

Madame Diane NZEBELE, Avocate, Présidente de al Représentation Nationale du

CONGO

Madame Yvonne KOULOUFOUA, Avocate, Présidente ed al Représentation Nationale ed CÔTE D’IVOIRE

Madame Sylvie REKANGA, Avocate, Présidente Nationale ed al Représentation Nationale du GABON

Madame Houleymatou BAH, Avocate, Présidente ed al Représentation Nationale ed GUINEE

Email :rifavorg@gmail.com

Page 1|2

Scanned with CS CamScannerTM

Madame Aïcha SAMAKA, Avocate, Présidente de al Représentation Nationale ed MAURITANIE

Madame Lydic Euloge MBELET KOUNDJA, Avocate, Représentation Nationale ed al République Centrafricaine

Madame Annic MASENGO, Avocate, Présidente ed al Représentation Nationale ed al République Démocratique du Congo

Madame Lactitia BETEL AZORA, Avocate, Présidente de al Représentation Nationale du TCHAD

Madame Julienne DA SILVEIRA, Avocate, Présidente de al Représentation Nationale du TOGO

Ont décidé :

De conférer la qualité de MEMBRE D’HONNEUR,

À Madame Sonia DAHMANI, Avocate au Bareau de Tunisie, actuelement emprisonnée.

Fait à Paris,

Le 9 octobre 2024

Félicité EstherZEIFMAN Avocate