La romancière tunisienne Azza Filali lauréate du Prix Ivoire 2024

Le Prix Ivoire pour la littérature africaine d’expression francophone 2024 est décerné à Azza Filali (Tunisie) pour son roman Malentendues (éd. Elyzad, 2024, 326 p). C’est la première fois qu’un.e auteur.e tunisien.ne reçoit ce prix qui est décerné annuellement depuis 2008.

Rappelons que Malentendues a déjà reçu, cette année, le Prix Comar du roman tunisien.

Une Mention spéciale est attribuée à Charline Effah (Gabon) pour son roman Les Femmes de Bidibidi (éd. Emmanuel Colas, 2023, 224 p).

Le jury, présidé par la romancière et dramaturge Werewere Liking-Gnépo, a été sensible à la beauté de Malentendues, «un hymne à la femme, une excellente mise en miroir des vies fragiles des femmes engagées tout entières dans une quadrature du cercle partout dans le monde», soulignent les membres du jury. Ils ajoutent : «Les plus évoluées d’entre les femmes pensent être hors du lot alors même qu’elles ne font que perpétuer, dans l’épine des songes, le lourd tribut dû à une société construite sans leur avis».

Cinq ouvrages étaient en lice pour la finale de ce 16e Prix Ivoire, sur les76 en provenance de 16 pays qui ont été enregistrés pour l’édition 2024.

Le Prix Ivoire, doté d’un montant de 3 000) euros, sera décerné le samedi 23 novembre 2024à Abidjan (Côte d’Ivoire). Conformément au règlement en vigueur, seul le lauréat sera pris en charge par le comité d’organisation pour la réception de son prix dans la capitale ivoirienne.

Créé en 2008 par Akwaba Culture, association de droit ivoirien, ce prix est placé sous le parrainage du ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d’Ivoire, de l’ambassade de France à Abidjan, de la Librairie de France Groupe.