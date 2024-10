Dynamique féministe : Pétition pour la libération des détenues en raison de leur activisme social

La Dynamique féministe, regroupant des organisations et des associations militant pour la cause féminine, a lancé une pétition sur la toile afin d’appeler à la libération des femmes détenues en raison de leur implication dans l’activisme social en Tunisie.

Sous le slogan « Liberté pour toutes et sans exceptions », la Dynamique féministe a appelé à soutenir les détenues et a dénoncé à ce propos « des violations persistantes des droits des militantes engagées dans les affaires publiques en Tunisie ».

« Elles subissent une double peine, notamment des campagnes de haine, des violences verbales et des atteintes à leur dignité physique et morale dans l’espace numérique, en plus de poursuites judiciaires qui violent leurs droits les plus fondamentaux notamment à un procès équitable et à une justice impartiale », lit-on dans la pétition.

La Dynamique féministe a également appelé à mettre fin aux poursuites judiciaires contre les militantes, les femmes politiques, les activistes et les journalistes et à « mettre fin à l’ingérence du pouvoir exécutif dans le système judiciaire »

Y. N.