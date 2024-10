Octobre Rose : Mobilisation sur la prévention et le dépistage du cancer du sein (ONFP)

Dans le cadre de la campagne Octobre rose l’Office national de la famille et de la population (ONFP) a organisé plusieurs journées de sensibilisation sur l’importance du dépistage précoce du cancer du sein.

Ces journées organisées en coordination avec les délégations régionales de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des personnes âgées et des associations nationales dans différentes régions du pays, ont été marquées par des activités et des ateliers afin de sensibiliser sur la nécessité de se faire dépister pour lutter contre la maladie, le cancer du sein étant le cancer le plus fréquent des cancers féminins.

Les organisateurs ont ainsi rencontrées des femmes de différentes régions, notamment au Kef, à La Manouba, en passant par Ben Arous, Tataouine et à Médenine… qu’ils ont encouragées à pratiquer des mammographies régulières à partir de 50 ans, voire plus tôt si des antécédents familiaux existent afin de pouvoir ainsi diminuer le nombre de décès causés par ce cancer en le détectant avant même l‘apparition de symptômes.

Y. N.