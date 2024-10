La CCITF organise une rencontre sur le partenariat entreprise-université

La 2e journée de réflexion sur l’entreprise de demain en Tunisie organisée par la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-française (CCITF), portera sur le thème : «Le partenariat entreprise-université : un moteur de développement» et se tiendra le jeudi 17 octobre 2024 à l’hôtel Laico Tunis à partir de 8h30.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des activités prospectives de la CCITF qui se propose l’organisation de plusieurs journées de réflexion pendant les deux années 2024 et 2025 sur l’entreprise tunisienne de demain, auxquelles prendront part des acteurs socio-économiques et académiques.

Ces journées de réflexion visent à explorer les enjeux cruciaux auxquels font face les entreprises tunisiennes dans un monde en constante évolution. Le contexte tunisien actuel, affecté par des transitions écologiques, énergétiques et numériques, nécessite la production de nouvelles perspectives et la conception d’un nouveau modèle économique.

Deux panels sont programmés au cours de la journée du 17 octobre qui traiteront respectivement de la recherche collaborative et de l’alternance au niveau de l’enseignement supérieur et ses enjeux pour l’entreprise et pour l’université, avec la participation d’universitaires tunisiens et français, de chercheurs ainsi que des représentants de grandes entreprises tunisiennes et françaises implantées en Tunisie.