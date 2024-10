Octobre Rose-ATAMCS : Journée de sensibilisation et de dépistage gratuit à l’IFT

L’Association Tunisienne d’Assistance aux malades du cancer du sein (ATAMCS) organise ce mardi 15 octobre à partir de 10h, une journée de dépistage anonyme, de sensibilisation et de solidarité autour du cancer du sein à l’Institut français de Tunisie.

Au programme de cette journée, sont prévus des ateliers et témoignages des bénévoles de l’Association Tunisienne d’Assistance aux Malades du Cancer du Sein.

« Votre présence compte et contribue à faire avancer la lutte contre cette maladie. Ensemble, faisons passer le message : dépistage précoce et soutien aux femmes touchées. N’hésitez pas à partager cet événement et à inviter vos proches.. 🤝 Ensemble, nous sommes plus forts !» , indiquent les organisateurs.

Notons qu’une marche rose est également prévue le dimanche 27 octobre de 8h à 14h, aux Berges du Lac (place Miami Beach).