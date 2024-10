Le leader africain de la vente en ligne Jumia quittera la Tunisie et l’Afrique du sud

Le détaillant de commerce électronique axé sur l’Afrique Jumia Technologies fermera son détaillant de mode en ligne sud-africain Zando et ses opérations tunisiennes d’ici la fin de l’année pour se concentrer davantage sur ses autres marchés.

C’est ce qu’a déclaré son PDG à Reuters, ce mercredi 16 octobre 2024, ajoutant que Jumia réduit de manière agressive ses coûts pour tenter de devenir rentable, notamment en réduisant ses effectifs, en abandonnant les produits d’épicerie courants et la livraison de nourriture et en supprimant les services de livraison non liés à son activité de commerce électronique.

«La trajectoire des pays ne correspondait pas à la stratégie du groupe», a déclaré le PDG Francis Dufay, citant une macroéconomie complexe, un environnement concurrentiel et un faible potentiel de croissance et de rentabilité à moyen terme.

«Nous pensons que c’est la bonne décision. Cela nous permet de recentrer nos ressources sur les neuf autres marchés, où nous constatons des tendances plus prometteuses en termes d’échelle et de rentabilité», a-t-il ajouté

Les marchés restants de Jumia comprennent l’Égypte, le Kenya, le Maroc et le Nigeria, ce qui «nous permettrait facilement de récupérer» les volumes perdus en Afrique du Sud et en Tunisie, qui ne représentaient que 2,7 % du total des commandes et 3 % de la valeur brute des marchandises au cours du semestre clos le 30 juin, a déclaré Dufay.

Zando.co.za a été fondée en 2012 et est depuis devenue une plateforme de mode en ligne sud-africaine bien connue. En Tunisie, l’entreprise opère depuis une décennie sous la marque Jumia et vend des marchandises générales.

Dufay a déclaré qu’il n’envisageait pas de vendre l’une ou l’autre de ses opérations, qui organiserait des ventes de liquidation avant de fermer leurs portes.

Les fermetures signifient la suppression d’environ 110 emplois, a déclaré Dufay, mais certains pourraient être transférés vers d’autres secteurs d’activité du groupe.

I. B. (avec Reuters)