Tunis : Rassemblement en solidarité avec Sonia Dahmani, de nouveau devant la justice

La Dynamique féministe, regroupant des organisations et des associations militant pour la cause féminine a appelé à un rassemblement demain devant le tribunal de première instance de Bab Bnet, et ce, en solidarité avec Sonia Dehmani, qui devra de nouveau comparaître devant la justice.

Sonia Dahmani chroniqueuse et avocate de son état devra comparaître, jeudi 17 octobre 2024, devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis dans une affaire la visant sur la base du décret 54.

Elle avait comparu dans le cadre de cette affaire le 10 octobre courant et avait fait l’objet d’un mandat de dépôt, avec un report de l’audience pour le 17 du même mois.

La Dynamique féministe qui a exprimé sa solidarité avec Sonia Dahmani organise à ce propos un rassemblement devant le tribunal à partir de 10h.

Y. N.