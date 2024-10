Tunisie : Kamel Maghrebi arrêté et placé en détention

Soupçonné de blanchiment d’argent, d’évasion fiscale et de charlatanisme, Kamel Maghrebi a été arrêté ce mercredi 16 octobre 2024.

C’est ce qu’a indiqué Mosaïque FM, ce soir, en précisant que le ministère public près du tribunal de première instance de Ben Arous a ordonné la mise en garde à vue de Kamel Maghrebi, Tunisien d’origine marocaine, surnommé le charlatan de Boumhal par ses détracteurs et le guérisseur marocain par ses défenseurs.

Rappelons que Kamel Maghrebi qui se prétend notamment guérisseur a déjà eu des soucis avec la justice en 2016, ce qui lui a valu la fermeture de son local et une interdiction d’exercer. Il a toutefois obtenu gain de cause après 7 mois de bataille judiciaire et a pu reprendre ses activités…

Y. N.